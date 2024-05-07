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Dünya Refah'a giren siyonist askerler katliamı sloganlarla kutluyor!
Dünya

Refah'a giren siyonist askerler katliamı sloganlarla kutluyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 19:18:00 - 2024-05-07 19:23:08

Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiği gün Refah'a kara operasyonu başlatan siyonist askerleri şehrin girişinde katliamı sloganlarla kutluyor.

Siyonist İsrail, güvenli bölge ilan edilen 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'a kara operasyonu başlattı.

Operasyona ilişkin bölgeden gelen son görüntülerde siyonist askerlerin sloganlar attıkları görüldü.

Görüntülerde, insanlıktan çıkan yahudiler, “Refah’ı parçalayalım” sloganları atıyor.

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