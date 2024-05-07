Refah'a giren siyonist askerler katliamı sloganlarla kutluyor!
Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiği gün Refah'a kara operasyonu başlatan siyonist askerleri şehrin girişinde katliamı sloganlarla kutluyor.
Siyonist İsrail, güvenli bölge ilan edilen 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'a kara operasyonu başlattı.
Operasyona ilişkin bölgeden gelen son görüntülerde siyonist askerlerin sloganlar attıkları görüldü.
Görüntülerde, insanlıktan çıkan yahudiler, “Refah’ı parçalayalım” sloganları atıyor.