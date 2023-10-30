Refah Sınır Kapısı'ndan 26 tırın daha geçişine izin verildi!
Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye 26 tırlık yardım konvoyu daha girdi.
Son yardım konvoyu ile 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yardım taşıyan 144 tır girmiş oldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 24. gününde de aralıksız devam ederken, yardımlar kısıtlı şekilde Refah Sınır Kapısı’ndan geçiyor.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, insani yardım taşıyan 26 tırlık konvoyun Gazze Şeridi'ne girdiği aktarıldı.
144 tır girmiş oldu!
İsrail’in yakıt taşıyan yardım tırlarının girmesine izin vermediği Gazze Şeridi’ne, 7 Ekim'den bu yana çoğunlukla gıda, su ve tıbbi malzeme taşıyan 144 tırın girişine izin verildi.
Birleşmiş Milletler (BM), 2 milyondan fazla insanın yaşadığı, gıda, su ve yakıt stoklarının tükendiği Gazze Şeridi’ne temel ihtiyaçların karşılanması için günde en az 100 yardım tırının girmesi gerektiğini açıklamıştı.
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