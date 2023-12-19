Refah Sınır Kapısı'nda bekletilen yüzlerce tır görüntülendi!
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı sebebiyle bölgeye gönderilen yardım tırları Refah Sınır Kapısı'nda bekletiliyor.
Sınır kapısından çekim yapan bir ABD vatandaşı tırların bekletildiğini gösteren videoyu paylaştı.
Kaydı yapan ABD'li, Refah Sınır Kapısı'nda 57 İslam ülkesi tarafından gönderilen yüzlerce yardım tırının keyfi bir şekilde bekletildiğini ifade etti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Refah Sınır Kapısı'nın açılmamasından dolayı tırların zamanında içeri alınmadığını ifade ederek dünya kamuoyuna "sınır açılmalı" çağrısında bulunmuştu.
Siyonist İsrail ise tırların geçişine kontrollü olarak izin verildiğini açıklamıştı.
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