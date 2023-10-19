Refah Sınır Kapısı yarın Gazze yardımlarına açılıyor!
Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı’nın açılacağı belirtildi.
Mısır basınında yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılması bekleniyor.
Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail’den ABD’ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
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