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Siyaset Refah Lideri Erbakan: İttifak mutabakatının takipçisi olacağız
Siyaset

Refah Lideri Erbakan: İttifak mutabakatının takipçisi olacağız

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:38:00 -
Refah Lideri Erbakan: İttifak mutabakatının takipçisi olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “TBMM’de AK Parti’yle ittifak sürecinde yapmış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının da takipçisi olacağız” dedi.

Partisinin Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulunan Erbakan, İstanbul’dan 3 milletvekili çıkardıklarını hatırlatarak, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde daha büyük başarı elde etmek için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi. Mağdur kesimlerin sesi olmak için Meclis’te mücadele edeceklerini belirten Erbakan, şöyle devam etti: “En gayretli çalışmaları inşallah Meclis’te ortaya koyacağız ve inşallah Milli Görüş ruhuyla milletimizin derdine derman olacağız. Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız.”

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