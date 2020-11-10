  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi
Ekonomi

Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay: - "Yeni normalleşme sürecinde ticaretin dinamikleri değişti. Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve ticari aktiviteleri sürdürmek için yeni desteklere ihtiyaç var. Üyelerimizin bu doğrultuda talepleri mevcut"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:07:12 -
Reel sektör ve kamu bankaları temsilcileri bir araya geldi

ANKARA (AA) - Kamu bankaları, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen toplantıda iş insanları ile bir araya gelerek, normalleşme sürecinde reel sektörün sorun ve taleplerini ele aldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde reel sektörü düşük faizli kredi paketleriyle destekleyen kamu bankaları, yeni normalleşme sürecinde de iş insanlarının nabzını tutmayı sürdürüyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ATO yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Bazı katılımcılar toplantıya video konferans yöntemiyle iştirak etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını ile mücadelede Türkiye'nin gelişmiş ülkelere nazaran başarı kaydetmesinde kamu bankalarının desteğinin önemli ve anlamlı olduğuna işaret ederek, "Bu zorlu süreçte kamu bankaları düşük faizli kredi paketleriyle başta konut ve otomobil olmak üzere tüketimi canlandıracak desteklemeler yaptı. Yeni normalleşme sürecinde de reel sektörün desteğe ihtiyacı devam ediyor. Yeni normalleşme sürecinde ticaretin dinamikleri değişti. Değişen dinamiklere uyum sağlamak ve ticari aktiviteleri sürdürmek için yeni desteklere ihtiyaç var. Üyelerimizin bu doğrultuda talepleri mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ciro kaybı yaşayan sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var"

ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal da Kovid-19'la mücadele sürecinde reel sektörün durumuna değindi.

Bazı sektörlerin 2019 yılına nazaran yüzde 50 ile 80 arasında ciro kaybı yaşadığını, kurlardaki değişkenliğin de bu tabloyu olumsuz yönde etkilediğini aktaran Deryal, "Ciro kaybı yaşayan sektörlerin daha fazla desteğe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Kamu bankalarının üst düzey yöneticileri de toplantıda reel sektörün yanında oldukları mesajını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu!
Dünya

Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu! "Müslüman olduğum için hedef alındım!"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi. ..
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay