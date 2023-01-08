Reel ekonomiye katkı

Çakar, “Çiftçilerimize doğru hizmet sunabilirsek tarımsal üretimde ilerleme kat ederiz. Ki bu ilerleme hepimiz için gerçek kazanç olur. Biz bu anlayışla çiftçilerimize hizmet vermeye, onları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Çakar, ilaveten şunları bildirdi: “Son iki yılda Ziraat Bankası’nın üzerine bir Ziraat Bankası daha ilave ettik. Sadece son bir yılda ihracat yapan firmalara yönelik kredilerimizi yüzde 672, imalat sanayiine yönelik kredilerimizi yüzde 107, KOBİ’lere verdiğimiz kredileri yüzde 86, enerji sektörüne verdiğimiz kredileri yüzde 69, yatırım kredilerimizi yüzde 64 ve tarım kredilerimizi yüzde 113 artırarak çiftçilerimiz başta olmak üzere Türkiye Ekonomi Modelinin omurgasını oluşturan reel sektör firmalarının hep yanında olmaya gayret gösterdik. Bu gayretimiz devam ediyor, edecek.”