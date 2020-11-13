Reel ekonomiye büyük katkı

Yılın ilk 9 ayında reel sektöre sağladığı desteği kesintisiz sürdüren Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank), aktif toplamını 2019 sonuna göre yüzde 45.2 arttırarak 663.7 milyar TL’ye çıkardı. Banka, bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar TL arttırdı. Toplam kredilerini 561.2 milyar TL’ye yükseltti.

Çarkları hızlandırdı

Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar TL’yi bulan Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan, salgın nedeniyle yavaşlayan ekonomiye hız ve moral verdiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmeleri, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlamaları ve firmaların yurt dışından art arda sipariş almaları ekonomideki iyimserliği artıran faktörler olmuştur. Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın yüksek performansları, sanayimizin uluslararası rekabet gücünü olumlu etkilemiştir. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini arttıran bankamız, artık geride kalan bu zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir.”

Firmalara desteğimizi sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) Türkiye için yeni hedefler belirlediğine ve kendilerine önemli sorumluluklar getirdiğine işaret eden Arslan, “Bu yolda imalatçılarımıza daha fazla katkı vermek için çalışacağız. Pandemi dönemine özel uygulamalarımızın yanı sıra yenilikçi ürünlerle reel kesime yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Malum, son olarak Mikro İşletme Destek Paketi’yle KOBİ’lere temel maliyetlerini karşılayabilmeleri amacıyla 100 bin TL’ye kadar nakit desteği sağladık. Daha fazla istihdam ve üretim, daha fazla ihracat anlayışıyla işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Turizmcileri ihmal etmedik

Pandemi döneminde turizm şirketlerini de ihmal etmediklerini kaydeden Arslan, şöyle konuştu: “Turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetlerini sağlayan işletmeler için son olarak 100 bin TL’ye kadar limit sunan Turizm Destek Paketi geliştirdik. Bacasız sanayi olarak ifade ettiğimiz turizm sektöründe işletmelerin desteklenmesini çok önemsiyoruz. Covid19’un en kısa sürede hayatımızdan çıkmasıyla birlikte sektörün yeniden canlılık kazanacağına ve Türkiye’nin doğal güzellikleriyle turistler için büyük bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.”

Esnaf ve sanatkarın yanında

Ekonominin tüm paydaşlarını güçlü bir şekilde desteklediklerinin altını çizen Genel Müdür Arslan, şunları atardı: “Biz 82 yıllık tarihimiz boyunca esnaf ve sanatkârlarımızın hep yanında olduk. Onları pandemi sürecinde de yalnız bırakmadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 21.4’ünü esnafımıza kullandırdık. Esnaf Destek Paketi kapsamında 746 bin esnafımıza 29 milyar TL kredi desteği sağladık.”