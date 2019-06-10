Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta azaldı Endeks, geçen ay TÜFE bazında 69,79'a geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 2,93 puan azalarak 69,79'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 2,93 puan azalarak 69,79'a indi. Endeks, nisan ayında 72,72 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta bir önceki aya göre 1,71 puan azalarak 79,61'den 77,90'a geriledi.

Türk lirasının değeri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,51 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,86 puan azaldı.





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