Redmi Note 14 5G’nin özellikleri! Oyun canavarı olacak

Xiaomi, orta segment akıllı telefon serisi Redmi Note’u yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda Note 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar merakla bekleniyorken son olarak Redmi Note 14 5G özellikleri ortaya çıktı.

Redmi Note 14 5G özellikleri ortaya çıktı

Redmi Note 14 5G, FCC veri tabanında görüntülendi. Böylelikle telefonun bazı özellikleri gözler önüne serildi. Gelen bilgilere göre mevzubahis cihaz, HyperOS 1.0 yazılımında çalışacak. Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE ve 5G NR bağlantıyı destekleyecek.

MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alacağı bildirilen Redmi Note 14 5G, 1,5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana yer verecek. Akıllı telefonun selefinde FHD panel vardı. Bu bağlamda bir yükseltme olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak Redmi Note 14 5G‘nin 50 Megapiksel ana kameraya yer vermesi bekleniyor. Bu değer, Redmi Note 13 5G’de 108 Megapiksel idi. Çözünürlük değeri yeni modelde daha düşük olsa da aydınlatma koşulları ile yüksek kaliteli fotoğraflar çekilebilmesi bekleniyor.

Beklenen Redmi Note 14 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+

Ekran: 1,5K çözünürlük, AMOLED

Yazılım: HyperOS 1.0

Bağlantı Özellikleri: Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE, 5G NR desteği

Kamera: 50 Megapiksel ana kamera