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Spor Red Bull Uçuş Günü'ne 4 Yıl Aradan Sonra Büyük İlgi: Başvurular Rekor Kırdı
Spor

Red Bull Uçuş Günü'ne 4 Yıl Aradan Sonra Büyük İlgi: Başvurular Rekor Kırdı

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Red Bull Uçuş Günü'ne 4 Yıl Aradan Sonra Büyük İlgi: Başvurular Rekor Kırdı

Dört yıl aranın ardından yeniden İstanbul’a dönmeye hazırlanan Red Bull Uçuş Günü, tarihinin en yoğun başvuru dönemlerinden birini yaşıyor. 2022 yılında 2.700 olan başvuru sayısı, bu yıl 7.899 takıma ulaştı. «Uçuş Serbest» temasıyla düzenlenecek etkinlikte yalnızca 32 takım Caddebostan Sahili’ndeki rampadan havalanma şansı yakalayacak.

Dört yıl aranın ardından yeniden İstanbul’a dönmeye hazırlanan Red Bull Uçuş Günü, tarihinin en yoğun başvuru dönemlerinden birini yaşıyor. 2022 yılında 2.700 olan başvuru sayısı, bu yıl 7.899 takıma ulaştı. «Uçuş Serbest» temasıyla düzenlenecek etkinlikte yalnızca 32 takım Caddebostan Sahili’ndeki rampadan havalanma şansı yakalayacak.

Yaratıcılık, cesaret ve eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, İstanbul›a dönüşü öncesinde rekor ilgi gördü. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili›nde gerçekleşecek etkinlik için başvurusunu tamamlayan takım sayısı 7.899’a ulaştı. 2022 yılında 2.700 olan başvuru sayısının yaklaşık üç katına çıkan ilgi, Red Bull Uçuş Günü tarihindeki en dikkat çekici başvuru performanslarından biri oldu.

Tasarımlarını sisteme yükleyen ekipler arasından seçilecek 32 takım, kendi tasarladıkları ve insan gücüyle çalışan uçuş makineleriyle rampadan denize süzülmeye çalışacak. Bu yıl “Uçuş Serbest” temasıyla gerçekleşecek Red Bull Uçuş Günü›nde takımlar, uçuş mesafelerinin yanı sıra yaratıcılıkları, kostümleri, tasarladıkları araçlar ve sahne performanslarıyla da jüri karşısına çıkacak. Hayal gücünün ön planda olduğu etkinlikte ekipler, hazırladıkları konseptlerle Caddebostan Sahili'nde festival atmosferi oluşturacak.

Red Bull Uçuş Günü'nde Yarışacak Takımlar 22 Haziran’da Açıklanacak Dörder kişiden oluşan ekiplerin yarışacağı etkinlikte kontenjan yalnızca 32 takımla sınırlı olacak. Yaklaşık 8 bin başvuru arasından seçilecek 32 takım, 22 Haziran’da Red Bull Uçuş Günü›nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Ardından ekipler, uçuş makinelerini tamamlayarak 23 Ağustos’ta Caddebostan Sahili’nde izleyicilerin karşısına çıkacak.

İlk kez 1992 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, bugüne kadar dünya genelinde 185›ten fazla kez gerçekleştirildi.

Türkiye›de ise daha önce 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen etkinlik, yaratıcı uçuş makineleri, eğlenceli takım şovları ve unutulmaz anlarla hafızalarda yer etti. 23 Ağustos’ta Caddebostan Sahili’nde kurulacak rampada takımlar, “Uç… 2… 1!” anonsuyla kendilerini boşluğa bırakacak. Red Bull Uçuş Günü’ne ilişkin detaylara http://www.redbullucusgunu.com/ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

 

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