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Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü Avrupa’daki uçuş tutkunlarını bir araya getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Red Bull Uçuş Günü Fransa ve Sırbistan’ın ardından Türkiye’de

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü Avrupa’daki uçuş tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, Fransa ve Sırbistan’da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Belgrad ve Lyon’da el yapımı uçuş araçları ile seyircilere görsel şölen sunan Red Bull Uçuş Günü’nde sıradaki durak Türkiye. Üretken ve cesur uçuş tutkunları, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda, 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına alacak.



Dünyanın en önemli şehirlerini dolaşan Red Bull Uçuş Günü, Sırbistan ve Fransa’daki üretken ve cesur uçuş tutkunlarını bir araya getirdi. Belgrad ve Lyon’da gerçekleşen organizasyonlarda birbirinden orijinal el yapımı uçuş araçları ve takımlar muhteşem sahne şovları sergiledi. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen, izleyenlere görsel şölen sunan Red Bull Uçuş Günü’nde sıradaki durak ise Türkiye. 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan etkinliğe katılacak 100 binlerce kişi, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda göklerin yeni kahramanı olmak için mücadele edecek 40 takımın şovuna tanıklık edecek ve festival tadında bir gün yaşayacak.



Avrupa’da en iyi performansını gösterdi, sıra Türkiye’de


Red Bull Uçuş Günü’nde fantastik kostümler ve birbirinden eğlenceli sahne şovları ile binlerce kişi önünde el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metrelik rampadan serin sulara atlama cesaretini gösteren pilotlar arasından; Flyin’ Figuar Space Edition 33.41 metreyle Belgrad’da birinci olurken; Fransa’da ‘The Minions’ isimli takım 10 metre ile şampiyon oldu.


Son olarak 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş, Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti. üretkenlik, cesaret ve eğlenceyi bir araya getiren, tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Red Bull Uçuş Günü’nde bu sene kırılacak rekoru izlemek isteyen herkes, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda ücretsiz olarak yerini alabilecek.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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