0553 313 94 23

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek

14 Haziran 2019 Cuma 11:21
Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek.

4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.

4. Red Bull Uçuş Günü'nde birinci olacak takım, "Pilotluk Eğitimi" ödülünü kazanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. Red Bull Uçuş Günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç dikildi
    1. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç..
    2. Muharip Gazilere Milli Mücadele..
    3. Öğrencileri davul zurnayla..
    4. Vietnam’da askeri eğitim uçağı düştü:..
    5. Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019..
    6. Aydın MHP; “Gençlerimize destek,..
    7. Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat
    8. "10'a yakın futbolcu alacağız"
    9. İzmit’i süsleyen şelale bakıma alındı
    10. Karaköprü’de haşere ve sivrisinek..
    11. (Özel) Kayseri Emniyeti şehidin..
    12. Başkan Deniz Köken’den üniversiteyi..
    13. YKS sınavında gürültüye geçit yok
    14. Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar..
    15. Siz, hangi ülkenin emekli amiralisiniz?
    16. TCMB'den repo ihalesi
    17. Üretim artacak işsizlik azalacak
    18. Kayseri Üniversitesi yüksek lisans..
    19. "Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa..
    20. Merada sınava, salonda şampiyonaya..
    21. Rodallega Denizli’ye geldi
    22. Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
    23. Oyuncak tutkunları bu müzeye akın..
    24. Hak - İş’in başlattığıEmek ve Adalet..
    25. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    26. Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş..
    27. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye..
    28. Yalova Üniversitesi öğretim ve..
    29. Hafter milisleri petrol sahasına girdi
    30. Paris'te "Milli Muharip Uçak" rüzgârı..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!