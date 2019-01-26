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Red Bull Shape Shifters’ın son konuğu Gözde Demiral oldu

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:53
Red Bull Shape Shifters’ın son konuğu Gözde Demiral oldu

İSTANBUL (AA) - Konuklarını popüler oyun karakterlerine dönüştüren Red Bull Shape Shifters’ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Redbull.com’un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters’ın son konuğu Twitch fenomeni Gözde Demiral oldu. Demiral, en sevdiği oyun karakteri olan Assasins's Creed Odyssey'in kadın kahramanı Kassandra’ya dönüştü.

Yaşanan inanılmaz dönüşümün tüm aşamalarında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un imzası var.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:53
  1. Red Bull Shape Shifters

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