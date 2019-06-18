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Red Bull Reign’e Milli Takım damgası

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan’da gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 13:33
Red Bull Reign’e Milli Takım damgası

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan’da gerçekleştirildi. Beş eleme turnuvasının ilki olma özelliğine sahip meydan okumada, Avrupa Oyunları’na katılacak ‘Red-Light’ isimli 3x3 Milli Takımımız İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu.


Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nda yeni sezon başladı. Turnuvanın 5 elemesinden ilki olan İstanbul elemesinde 28 takım birbirlerine meydan okurken, rakiplerini geride bırakmayı başaran, aynı zamanda Avrupa Oyunları’na katılacak ‘Red-Light’ isimli 3x3 Milli Takımımız, ilk elemenin galibi oldu.


“Kalite çok yüksek”


3x3 basketbolun hızla geliştiğini dile getiren Red Light oyuncusu Anıl Uğur “3-4 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da Milli Takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nu bu anlamda değerlendirdiğimizde kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.


Red Bull Reign’de beş eleme turnuvasından ikincisi 28-30 Haziran tarihlerinde İzmir Bostanlı’da gerçekleştirilecek. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:33
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