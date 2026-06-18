Red Bull Login içerik üreticileri ve oyuncu topluluklarını buluşturacak

Red Bull Login, Türkiye'nin oyun dünyasına yön veren içerik üreticileri ve oyuncu topluluklarını bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran'da Terminal Kadıköy'de yer alan Paribu Art'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, farklı türlerden seçilen 32 oyun, jüri ve izleyicilerin oylarıyla değerlendirilirken, oyun dünyasının öne çıkan trendleri ve yılın dikkati çeken yapımları da yeniden yorumlanacak.

Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye'nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirecek.

Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan içerik üreticilerinden Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer alacak.

Red Bull Login'de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya gelecek.

Etkinlikte jüri üyeleri ve izleyiciler, her eşleşmede favori oyunlarını belirleyerek bir sonraki tura taşıyacak. Gün sonunda tüm eşleşmelerin tamamlanmasının ardından topluluğun oylarıyla "En İyi Oyun" seçilecek.

Ayrıca, eşleşmelerde elenen oyunlar arasından gerçekleştirilecek ayrı bir oylamayla "En Overrated Oyun" ve "Yılın Çıkışı En Beklenen Oyunu" da belirlenecek. Böylece oyun topluluğunun tercihleri ile içerik üreticilerinin bakış açıları aynı platformda buluşacak.

Oyun kültürünü yalnızca ekranlardan değil, toplulukların ortak deneyimlerinden beslenen bir alan olarak ele alan Red Bull Login, içerik üreticileri ile oyuncuları bir araya getiren interaktif yapısıyla dikkati çekiyor.

Katılımcılar, gün boyunca hem oyun dünyasının sevilen isimleriyle bir araya gelme hem de canlı oylamalar aracılığıyla etkinliğin akışına doğrudan katkı sunma fırsatı yakalayacak.