  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahtın en güçlü varisiyldi: Prensens son yolculuğuna uğurlandı! TCDD'den 4 günlük acil uyarı: M11 metro hattı kapalı olacak Hamile olanlar ve bebekler için bu uyarı çok ama çok gerekli: Kene ısırmasında en iyi korunma yöntemi Can Uzun vaktiydi diye açıkladılar... 'Gol makinesi, mucizevi çocuk' Vatandaş gurur duydu Jandarmanın gözbebekleri büyük ilgi gördü Orta Doğu’da tarihi gün: İran nükleerden vazgeçti! Hürmüz Boğazı herkese açılıyor Yaz aylarında bu gıdalar zehir: Yerken dikkat! Bu yiyecekler besin zehirlenmesine neden oluyor...
#1
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in de katıldığı etkinlikte, tur öncesinde A Millî Takımımızın Avustralya ile oynadığı Dünya Kupası karşılaşması Sepetçiler Kasrı’nda dev ekranda izlendi

#2
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

Yeşilay tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. 81 ilde düzenlenen etkinlikte şehirlerin en işlek cadde, meydan ve sokakları, sağlıklı yaşam bilincini yaymak ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çeviren vatandaşlarla doldu. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği tur, pazar gününün enerjisini Yeşilay’ın mücadele ruhuyla birleştirerek şehirlerde güçlü bir farkındalık atmosferi oluşturdu. Etkinliğin İstanbul etabına Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç de katıldı.

#3
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

Her yaştan bisikletseveri aynı amaç etrafında buluşturan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Sepetçiler Kasrı’ndan başlayarak Karaköy, Beşiktaş, Balat ve Eyüpsultan güzergahından geçerek başlangıç noktası olan Sepetçiler Kasrı’nda sona erdi. Turun sonunda düzenlenen çekilişle 15 kişiye bisiklet hediye edildi.

#4
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

2011 yılından bu yana düzenlenen bisiklet turuyla birlikte, bağımlılıklarla mücadelede sporun ve aktif yaşamın koruyucu gücüne dikkat çekildi. Katılımcılar, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve umut dolu bir gelecek için pedal çevirdi.

#5
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı, millî heyecanın da buluşma noktası oldu. Katılımcılar, A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte takip etti. Karşılaşmanın ardından başlayan bisiklet turuyla, millî birlik duygusu ve sağlıklı yaşam mesajı İstanbul sokaklarına taşındı.

#6
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

#7
Foto - Bisiklet turu ve milli maç heyecanı Yeşilay'da yaşandı...

“Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugün Yeşilay Cemiyeti’nin organize ettiği 13. Bisiklet Turu’nu gerçekleştirdik. 3 bine yakın katılım var. Sabah Dünya Kupası’nın ilk maçını hep beraber izledik. Yenildik ama inşallah ilerleyen maçlarda kazanacağız diye inanıyoruz. Bu maçta kaybettik ama bisiklette kazanacağız, bağımlılıklarla mücadeleyi kazanacağız. Spor, bağımlılıklarla mücadelede en önemli aracımız. Dolayısıyla hayatımızdaki boşlukları güzel değerlerle, iyiliklerle, sporla, sanatla, kültürle, müzikle dolduruyoruz. Bu da o çalışmalarımızın bir parçası. İnşallah yıl boyunca devam eden bu tür etkinliklerimiz olacak. Herkesi bekliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fidan'dan müzakere diplomasisi
Gündem

Fidan'dan müzakere diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle, Washington ile..
İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir
Gündem

İnananların yüz akına büyük destek! Mazlumların sesi Akit yalnız değildir

CHP'nin eski Genel Başkanı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hedef göstermesinin ardından, TBMM önünde görevlerini yapan Akit TV muhabiri M..
Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı
Gündem

Yunanistan’ı ayağa kaldıran o kare! Türkler bizi aşağıladı

Türkiye’nin Antalya Körfezi’nde yaptığı Denizkurdu-II Tatbikatı’ndan yansıyan fotoğraf ve görüntüler Yunanistan’ı ayağa kaldırdı. KKTC subay..
‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’
Gündem

‘Kasetle başlayan süreç buraya kadar geldi’ diyen Ali Mahir’e tepki yağdı! ‘Kaset şimdi mi aklına geldi zıp zıp?’

“Şule Aydın ile Tatava Yok” programının konuğu olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu’nun “görevli” olduğuna yöneli..
Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar
Dünya

Bungee jumping faciası... Dünya bu olayı konuşuyor! Genç kadını halatları bağlamadan 40 metreden attılar

Brezilya’nın Limeira kentinde “bungee jumping” etkinliği sırasında güvenlik halatları bağlanmadan 40 metre yükseklikten atılan 21 yaşındaki ..
İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi
Gündem

İbretlik görüntüler: 20 başörtüsü düşmanına karşı tek bir yiğit. Başörtülü annesine yapılan hakarete karşı tek başına direndi

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerde, başörtülü annesine yönelik hakaretlere tepki gösteren bir gencin kalabalı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23