“Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugün Yeşilay Cemiyeti’nin organize ettiği 13. Bisiklet Turu’nu gerçekleştirdik. 3 bine yakın katılım var. Sabah Dünya Kupası’nın ilk maçını hep beraber izledik. Yenildik ama inşallah ilerleyen maçlarda kazanacağız diye inanıyoruz. Bu maçta kaybettik ama bisiklette kazanacağız, bağımlılıklarla mücadeleyi kazanacağız. Spor, bağımlılıklarla mücadelede en önemli aracımız. Dolayısıyla hayatımızdaki boşlukları güzel değerlerle, iyiliklerle, sporla, sanatla, kültürle, müzikle dolduruyoruz. Bu da o çalışmalarımızın bir parçası. İnşallah yıl boyunca devam eden bu tür etkinliklerimiz olacak. Herkesi bekliyoruz.”