Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Kullanılır? Hindistan cevizi yağı, çeşitli şekillerde kullanılabilir: Pişirme ve Kızartma: Yüksek ısınma noktasına sahip olan bu yağ, yemeklerde pişirme ve kızartma için idealdir. Salatalar ve Soslar: Salata soslarına veya soğuk yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir. Cilt ve Saç Bakımı: Cilt ve saç bakımında doğal bir nemlendirici ve besleyici olarak kullanılabilir.