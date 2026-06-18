Canan Karatay sırrı açıkladı: Yağları cayır cayır yakan kahve tarifi nasıl yapılır?
Canan Karatay kahve ile ilgili o detayı açıkladı...
Canan Karatay kahve ile ilgili o detayı açıkladı...
Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermek isteyenler için dikkat çeken bir öneride bulundu. Canan Karatay'ın yağları cayır cayır yakan mucizevi tarifi günde bir Türk kahvesi içmeden duramayanları çok sevinderecek. Üstelik tarif çok basit. İster Türk kahvenize ister filtre kahvenize sadece bir kaşık eklemeniz yeterli. Peki, Canan Karatay'ın önerdiği yağ yakan kahve tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Günlük hayatta cilt bakımından sağlığa, sağlıktan temizliğe kadar pek çok yerde kullanılabilen Hindistan Cevizi yağının aynı zamanda zayıflama konusunda da oldukça etkili olduğunu biliyor muydunuz?
Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği sağlıklı tariflerle ezberleri bozmaya devam ediyor. Her ne kadar bazı doktorlar yağlarının zararlı olduğu ifade etseler de Karatay, beynin yağlarla çalıştığını iddia ederek tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Ünlü profesörün tarifine göre faydaları saymakla bitmeyen Türk kahvesine ekleyeceğiniz Hindistan cevizi yağıyla vücudunuzdaki ödem ve yağlardan kurtulabilirsiniz.
Hindistan cevizi yağını Türk kahvesi içerisine katmak, aslında Amerika’da ortaya çıkan ve popüler hale gelen “bulletproof kahve” ile gelişen bir fikir. Filtre kahve içerisine Hindistan cevizi yağı konulmasıyla yapılan bu kahve Türkçeye “kurşun geçirmez kahve” olarak çevriliyor.
Hindistan cevizi yağı ve Türk kahvesi ikilisinin birleşiminin bu kadar yaygınlaşmasının nedeni ise, sağladığı etkiler. Kahve ve Hindistan cevizi yağı birleştiğinde ortaya enerji veren, yağ yakıcı ve tok tutan bir kahve çeşidi çıkıyor.
Malzemeler: 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı 1 kahve fincanı su
Yapılışı: Bir cezvenin içine 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini koyun. Daha sonra üzerine 1 fincan su ekleyin Son olarak 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını ekleyin. Son olarak güzelce bütünleşmesi için iyice karıştırın. Ardından ocağa alıp pişirin. Kaynamaya geldiği an altını kapatın ve bardağa dökün.
Karatay, kilolardan kurtulmak isteyenlerin mutlaka her gün 2 bardak Hindistan cevizi yağı ile yapılan bu kahveyi tüketmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kahveyi açlık hissinin en fazla hissedildiği ikindi saatlerinde 15:00-16:30 tüketebilirsiniz.
Hindistan cevizi yağı göbek eritmede kullanılan yağlardan biridir. Ayrıca Türk kahvesiyle birleştiğinde tok tutma özelliğiyle uzun süre aç kalmanıza ve yağ yakmanızı sağlar. Yapılan araştırmalara göre günde 2 fincan Hindistan cevizi yağı ile tüketildiği takdirde 200 kaloriye kadar yağ yakıyor.
Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Kullanılır? Hindistan cevizi yağı, çeşitli şekillerde kullanılabilir: Pişirme ve Kızartma: Yüksek ısınma noktasına sahip olan bu yağ, yemeklerde pişirme ve kızartma için idealdir. Salatalar ve Soslar: Salata soslarına veya soğuk yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir. Cilt ve Saç Bakımı: Cilt ve saç bakımında doğal bir nemlendirici ve besleyici olarak kullanılabilir.
Hindistan cevizi yağı, özellikle şu durumlar için faydalı olabilir: Kilo Kontrolü: Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir. Kalp Sağlığı: Kolesterol düzeylerini düzenleyerek kalp sağlığını destekleyebilir. Cilt ve Saç Sağlığı: Nemlendirici ve besleyici özellikleri ile cilt ve saç sağlığını artırabilir.
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