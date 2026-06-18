Mutabakat imzalandı: Hürmüz Boğazı açılıyor mu?

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran’ın “İslamabad Mutabakat Anlaşması”nı elektronik ortamda imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden açarken, ABD deniz ablukasını kaldıracak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nın elektronik ortamda imzalandığını duyurarak, anlaşmanın detaylarını X hesabından paylaştı.

ABD DENİZ ABLUKASINI DERHAL KALDIRACAKTIR

Şerif, "Bu anlaşmanın ilgili hükümetlerin en üst düzeyinde imzalanması, her iki tarafın da çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine olan bağlılığını göstermektedir. İslamabad Mutabakat Anlaşması derhal yürürlüğe girecek ve ilk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal yeniden açacak, ABD ise deniz ablukasını derhal kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE'DE RESMİ TÖREN DÜZENLENECEK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, teknik düzeydeki görüşmelerin başlatılması amacıyla 19 Haziran 2026'da İsviçre'de resmi bir tören düzenleneceğini açıkladı. Sürece katkıları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür eden Şerif, İran lideri Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İranlı müzakerecilerin çabalarına da takdirlerini iletti.

Şerif, "Özellikle, bu noktaya ulaşılmasına yardımcı olan Katar liderlerinin samimi çabalarını ve yapıcı katılımını takdir etmek isterim. Ayrıca, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır liderlerine, bu konudaki vazgeçilmez rolleri ve paha biçilmez katkıları nedeniyle büyük takdirlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Şerif son olarak, bu mutabakat zaptının, tüm bölge için daha fazla "anlayış, karşılıklı saygı ve ortak refahın kalıcı bir temeli" olmasını dilediğini kaydetti.