Red Bull Chess Masters'ta şampiyonlar belli oldu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, satrancın pek çok özelliği bünyesinde barındıran bir branş olduğunu belirterek, "Satrancın çıtasını her gün daha yukarı taşıyacağız." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters'ta 3. sezonun şampiyonları belli oldu.



Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrimiçi eleme sonrasında adını finale yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele ettikleri finalde açık kategori şampiyonu Vugar Rasulov olurken, kadınlar kategorisinde de Ekaterina Atalık mutlu sona ulaştı.

Bakan Kasapoğlu, çevrimiçi düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katıldı.

Bu sene ilk kez tamamı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters Açık Kategori Finali'nin açılış konuşmasını yapan Kasapoğlu, turnuvanın başarıyla düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Dünya son aylarda çok farklı bir gündemde. Tüm ülkeleri kapsayan bu salgın süreci hakikaten zor bir süreç. Hamdolsun ki bu zor süreci ülke olarak en az kayıpla atlatmanın mücadelesini başarılı bir şekilde verdiğimizi hep birlikte görüyoruz. Bu zor günlerin geçmekte olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Bu da bizler için önemli bir durum." diye konuştu.

Kasapoğlu, Antalya'da ocak ayında düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonası'nda satranç camiasıyla bir araya geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu güzel camiayla mekanlarda birlikte olmak da apayrı bir duygu. Velileri, sporcuları, satranç camiasının değerli yöneticileriyle hakikaten orada olmak güzel bir heyecandı. Bu dinamizmin, heyecanın, bilincin bu zor şartlara rağmen var olmasından dolayı da ayrıca mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Satranç çok kıymetli, önemsediğimiz bir branş. 'Spor tek branştan ibaret değildir' diyoruz. Tüm branşlara verdiğimiz destek, önem gibi satrancı da özellikle önemsiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok önemi bürokratik engelleri birlikte tekrar düzenledik. Pek çok engeli kaldırdık. Bu da bizim için mutluluk. Yeni satranççıları, yeni şampiyonları hakikaten yetiştirmek bizler için görevdir, misyondur. Bunu da yine sizlerle birlikte başaracağız."

Satrancın en çok lisanlı sporcuya sahip branş olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu, satranç için önemli bir ayrıcalıktır. Ben yine bu tabloda emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Satranç pek çok özelliği olan ve bu özellikleri oyuncularına kazandıran bir branş. Sabrı, öz güveni, analitik düşünmeyi, empatiyi, insani özelikleri bünyesinde barındıran bir branş. O yüzden inşallah satrancın çıtasını her gün daha yukarı taşıyacacağız. Bunu da yine sizlere birlikte başaracağız, buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, koronavirüs sürecinde dijital platformların güçlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda da buna benzer pek çok organizasyonun dijital platformalarda başarıyla gerçekleştirilmesini bizzat gözlemliyorum. Bu da ayrıca takdir edilmesi gerken bir başarı. Satrancı diğer branşlar gibi yaymak ve bu anlamda performansı daha yukarılara taşımak her birimiz için görev. Bunu görev addeden kamu, özel tüm kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Oyununcularımıza, velilerine teşekkür ediyorum. İnşallah şu süreci atlattıktan sonra yine sizlerle daha kısa mesafelerle bir araya gelmek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."