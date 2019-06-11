Red Bull Car Park Drift finali 30 Haziran’da İstanbul’da

Dünyanın en iyi drift sporcularını ağırlayan Red Bull Car Park Drift’te Türkiye finali 30 Haziran’da, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Finali ise 1 Eylül’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin drift anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya "Red Bull Car Park Drift’in ülke finalinde dünyanın en iyilerini ülkemizde izleme şansına sahip olacağız. Drift hızla yükseliyor. Türkiye de bu yükselişte çok önemli bir yerde duruyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye, önce ülkenin sonra da dünyanın en iyi drift sporcularını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Red Bull Car Park Drift’te Türkiye finali 30 Haziran 2019’da Kocaeli’nde TOSFED Körfez Pisti’nde yapılacak. Birbirinden hızlı yarışçıların, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacakları dünya finali ise 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, "Red Bull Car Park Drift’in ülke finalinde dünyanın en iyilerini ülkemizde izleme şansına sahip olacağız. Drift hızla yükseliyor. Türkiye de bu yükselişte çok önemli bir yerde duruyor. Körfez Pisti’nde gerçekleştireceğimiz Türkiye finalinde bunu göreceğiz zaten. Türkiye şampiyonunun dünya finalinde de büyük bir şansı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Driftin dünyadaki en önemli pilotlarından biri olan aynı zamanda Car Park Drift Türkiye Finali yarış direktörü Red Bull sporcusu Alexander Grinchuk, "Bunu söylemekten utanıyorum çünkü kariyerimin ilk 6 senesinde hiç Türkiye’ye gelmemiştim ama son 3-4 senedir Türkiye ikinci evim haline geldi. Burada çok sıcakkanlı bir toplum var, hiçbir zaman kendimi evimden uzak hissetmedim. Türk halkının dirfte gösterdiği ilgi beni çok mutlu ediyor" açıklamalarında bulundu.