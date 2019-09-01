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Red Bull Car Park Drift Dünya Finali sona erdi

2019 yılının "en iyi drift pilotu" 381 puan almayı başaran Ürdünlü Anas Al Helo oldu

01 Eylül 2019 Pazar 19:03
Red Bull Car Park Drift Dünya Finali sona erdi


İSTANBUL (AA) - Falken'in ana sponsorluğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde 2019 yılının "en iyi drift pilotu" Ürdünlü Anas Al Helo oldu.

İstanbul'daki Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 16 farklı ülkeden 18 pilot mücadele etti.

İki tur şeklinde düzenlenen ve finalde 400 tam puan üzerinden 381 puanı almayı başaran Al Helo, birinciliği elde etti. Yarışı, Türk pilot İbrahim Yücebaş 368 puanla ikinci, Gürcistanlı Vakhtang Khurtsidze ise 365 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Ürdünlü pilota ödülünü AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu takdim ederken, İbrahim Yücebaş'a kupasını TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Eren Üçlertoprağı verdi. Khurtsidze'ye ise ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep verdi.

Etkinliği 10 bin sporsever takip ederken drift dünyasının efsane ismi ve Red Bull sporcusu Abdo Feghali de gösterisiyle izleyenlere güzel anlar yaşattı.


- Tek kadın pilot: Ülkü Erçoban


İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen finallerde tek kadın pilot olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına 19 yaşındaki Ülkü Erçoban yarıştı.

Drift'in kendisi için gerçek bir tutku olduğunu aktaran Erçoban, "Yaklaşık 3 senedir yarışlarda mücadele ediyorum. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali ise benim yer aldığım en prestijli yarış oldu. Çok iyi bir atmosferde, dünyanın en yetenekli pilotlarıyla aynı pistte olmaktan gurur duydum. Onlardan çok şey öğrendim. Gelecek sene Red Bull Car Park Drift Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım" diye konuştu.


- Abdo Feghali: "Dünya finaline çok yakıştı"


Dünyanın en uzun drift rekorunu elinde tutan Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali, finalin İstanbul'a çok yakıştığını aktardı.

Feghali, Red Bull Car Park Drift'in gelişmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye elemesindeki ilgi sonrasında İstanbul'da böyle bir kalabalığı bekliyordum. Yaşadığımız heyecana bu kadar çok kişinin ortak olması bizi çok sevindiriyor. Dünya finali, İstanbul'a çok yakıştı. Gelecek sene yine tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz."


- Michael Whiddett: "Türkiye hakkını verdi"


İlk kez Türkiye'de bir drift etkinliğinde bulunduğunu dile getiren Michael Whiddett, "Böyle bir organizasyonda jüri olma ayrıcalığına sahip olduğum için çok mutluyum." dedi.

Olağanüstü bir mücadele yaşandığını vurgulayan Whiddett, "Red Bull Car Park Drift Dünya Finali çıtayı bir kademe daha yükseltti. Bütün pilotlar çok iyiydi. Her sene araçların performansını daha da yükselttiğini görmek harika. Bu özel performansların aralarından sıyrılıp birinciliği elde eden Al Helo'yu kutluyorum. Dünya finalinin Türkiye'ye verilmesinin ne denli iyi bir karar olduğunu da görmüş olduk. Harika bir organizasyonla drift şampiyonalarına yeni bir soluk getirdiler. Dünyanın en iyilerini ağırlamanın hakkını verdiler. Her zaman söylediğim gibi: Duvara yakın dur." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:03
  1. Red Bull Car Park Drift Dünya Finali

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