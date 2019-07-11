İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuş yapan pilotların yarıştığı Red Bull Air Race'te rekabet ve heyecan en üst seviyeye ulaştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, kıran kırana geçen sezon Macaristan ve Japonya'daki son iki yarışla son bulacak.

13-14 Temmuz tarihinde Balaton Gölü üzerinde on binler tarafından takip edilmesi beklenen yarışta formunun zirvesinde olan Yoshihide Muroya büyük favori.

Japon pilot üst üste üçüncü galibiyetini alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalamak istiyor. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te sezonun en heyecanlı dönemine gelindi.

13-14 Temmuz Macaristan, 7-8 Eylül'de de Japonya'daki yarışlar şampiyonu belirleyecek.

On binler tarafından takip edilmesi beklenen yarışta gözler Yoshihide Muroya'da olacak. Sezonun ilk iki yarışını da kazanan Japon pilot, Macaristan'daki yarışı da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamak istiyor.

Macaristan ve Japonya'da gerçekleştirilecek sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Yoshihide Muroya 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Onu 44 puanlı Çekyalı Martin Sonka ve 36 puanlı Avustralyalı Matt Hall takip ediyor.