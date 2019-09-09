0553 313 94 23

Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall

İSTANBUL (AA) - Akrobatik uçuşların gerçekleştirildiği Red Bull Air Race'te şampiyonluğu Avustralyalı pilot Matt Hall elde etti.

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların mücadele ettiği Red Bull Air Race'te sezonun son yarışı Japonya'nın Chiba kentinde düzenlendi.

Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği sezonun son etabını ev sahibi ülkeden Yoshihide Muroya kazandı. Yarışı 3. sırada tamamlayan Matt Hall genel klasmanda 81 puanla şampiyonluğa ulaştı. Hall, Red Bull Air Race'te kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Chiba'da kazanan Japon pilot Yoshihide Muroya 80 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı. Üçüncü sırayı ise 68 puanla geçen yılın şampiyonu Çek pilot Martin Sonka aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  1. Chiba
  2. havacılık
  3. Japonya
  4. Martin Sonka
  5. Matt Hall
  6. Red Bull Air Race
  7. uçuş
  8. Yoshihide Muroya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE'den Libya'da Hafter'e desteğin süreceği sinyali
    1. BAE'den Libya'da Hafter'e desteğin..
    2. Bursa’da okul çevreleri abluka altında
    3. Bakan Pakdemirli Rus yangın uçağını..
    4. (Özel) Barajda boğulan şahsın..
    5. Protestolar Hong Kong ekonomisini vurdu
    6. Öğrenciler için ders zili çaldı
    7. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    8. Van’da bir deprem daha
    9. AK Parti Giresun Milletvekilleri..
    10. İTÜ'lü genci öldüren zanlılar..
    11. Başkan ŞenlikoğluCumhurbaşkanı..
    12. "Allah rızası için destek bekliyoruz"
    13. Sarıkahraman: "Üretici üzerinde..
    14. Şahnahan’daki 60 kilometrelik alt yapı..
    15. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    16. Bursa menşeili ağaçlar küllerinden..
    17. Fatih Terim'den açıklama: Birlikte..
    18. İstanbul’da 20 bin okul taşıtı trafiğe..
    19. Denizli öğrenci kartlarına vize..
    20. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı
    21. Hatay Emniyet Müdürü Karabörk kaza..
    22. ’Çay Yolu Yaşam Vadisi Projesi’nin..
    23. Nikah dairelerinde "09.09.2019"..
    24. Voleybol Federasyonundan başkentli..
    25. İlk ders zili Başkan Palancıoğlu’ndan
    26. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik..
    27. ABD'li askerden gündemi sarsacak..
    28. İran’dan saldırganlara ikaz!..
    29. Metin İlhan: "CHP, duruşunu dayanışma..
    30. Annesini öldüren sanığın raporu..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!