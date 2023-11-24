Recep Tayyip Erdoğan bitirmişti! CHP’nin Ayasofya zulmü 89 yaşında

HABER MERKEZİ

24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya’nın müzeye çevrildiğini beyan eden nizamnamede, “Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 24.11.1934’de görüşülerek, camiin çevresindeki evkafa ait binaların, Evkaf Umum Müdürlüğünce yıktırılarak temizlettirilmesi ve diğer binaların istimlâk ve binanın tamir ve muhafazası masraflarının da Maarif Vekilliğince verilmek suretiyle, Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur” ifadelerine yer verilmişti.İslam ümmetinin içinde kanayan bir yara olarak kalan Ayasofya’nın ibadete kapatılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle 2016 yılında açılan davayı, 10 Temmuz 2020’de karara bağlayan Danıştay, oy birliğiyle “Ayasofya camidir” dedi. Kararın ardından Başkan Erdoğan imzasıyla Diyanet’e devredilen Ayasofya, 24 Temmuz’da yüz binlerce Mümin’in katılımıyla kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılarak, 86 yıllık ezan ve namaz hasretine son verildi.