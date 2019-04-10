0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Recep Gürkan kimdir? Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Edirne belediye başkanlığını %44 oy oranıyla CHP adayı Recep Gürkan kazandı. Peki, Recep Gürkan kimdir? Recep Gürkan kaç yaşında? Recep Gürkan nereli? Recep Gürkan hangi görevlerde bulundu?

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:50
Recep Gürkan kimdir? Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Edirne belediye başkanlığını %44 oy oranıyla CHP adayı Recep Gürkan kazandı. Peki, Recep Gürkan kimdir? Recep Gürkan kaç yaşında? Recep Gürkan nereli? Recep Gürkan hangi görevlerde bulundu?

Recep Gürkan kimdir?

Recep Gürkan, 1964 yılında Edirne İpsala’da doğdu. 

İlk ve orta öğrenimimi İpsala’da tamamladı. 1983 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Eğitim Yüksekokulu'ndan, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. 

1998-2003 tarihleri arasında Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünde, şube müdürlüğü ve milli eğitim müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

2004 yılında Edirne Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon müdürlüğü görevi ile birlikte Edirne Valiliği Sınır Ötesi İş Birliği faaliyetleri ve Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarında görev aldı. 

Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valiliklerince kurulmuş bulunan Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 

2005 yılında Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği görevine atandı. 10 Mart 2011 tarihinde CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etti. 

Üniversite Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu raportörlüklerini yürüttü. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. yönetim kurulu kurucu üyeliği yaptı. 

Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği, Edirne Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Edirne Turizm Derneği, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği gibi birçok sivil toplum örgütünün kurucu üyelikleri ve yöneticiliklerinde bulundu. 

1990-1995 yılları arasında Eğitim-İş Edirne İl Başkanlığı ile daha sonra kurulan Eğitim-Sen Genel Merkez kurucu üyesi ve yöneticisi olarak görev yaptı. 

2010 yılında “Yılın En Başarılı Bürokrat” ödülünü aldı. 3 Nisan 2011 tarihinde yapılan üye bazında ön seçimde 1. sırada seçilerek CHP Edirne Milletvekili adayı oldu. 

12 Haziran 2011 seçimlerinde CHP Edirne Milletvekili olarak seçildi. TBMM’de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 

2013 yılı Mart ayında “yilineniyisi.com” tarafından düzenlenen ankette “Yılının Milletvekili” ödülünü almaya hak kazandı. 

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Edirne Belediye Başkanı olarak seçildi. 

2014 yılında Beşiktaş Platformu Genç Profesyoneller tarafından “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 

ORC Araştırma Şirketi’nin, 2-10 Ocak 2015 tarihleri arasında, 81 ilde 12 bin 600 kişi ile yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2014 yılının ‘En Başarılı’ il belediye başkanları arasında birinci seçildi. 

2015 yılı Ocak ayında Mebus Haber Dergisi tarafından “Yılın Başarılı Siyasetçisi Ödülü” ne layık görüldü. 

2015 Şubat ayında Siyaset Dergisi’nin 20. yılına özel yaptığı anketlerde okuyucular tarafından “Yılın Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü. 

2016 yılı Mart ayında Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri Töreni’nde “Tarihi Elektrik Fabrikası’nın Restorasyonu” Projesi ile Bilim ve Tarih Ödülü’ne layık görülen Başkan Gürkan, ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden aldı. 

2016 yılı Mayıs ayında Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nce 12’ncisi düzenlenen “Kent ve Yaşam Ödülleri” kapsamında Jüri tarafından, odalar, esnaf birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarını Edirne ortak paydasında buluşturma başarısını sağladığı için “Kent Dayanışması Ödülü” ne layık görüldü. 

2016 yılı Haziran ayında Edremit Belediyesi tarafından Usta Sanatçı Tuncel Kurtiz anısına düzenlenen Kaz Dağları Doğal Yaşam Ödülleri Töreni’nde “Yılın En İyi Çevreci İl Belediye Başkanı Ödülü” ne layık görüldü. 

Eylem ve Yiğit adında iki çocuğu var. 

Recep Gürkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Edirne Belediye Başkanı seçildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:50
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Recep Gürkan
  4. Recep Gürkan kimdir
  5. Recep Gürkan kaç yaşında
  6. Recep Gürkan nereli
  7. Recep Gürkan Edirne
  8. Recep Gürkan CHP
  9. Recep Gürkan biyografi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı 23 ilin nüfusunu solladı
    1. İstanbul Havalimanı 23 ilin nüfusunu..
    2. Avrupa ülkesi Kıbrıs'a yığınak yapıyor
    3. CK Boğaziçi, abonelikte e-devlet..
    4. Rekabet Kurulu kararları
    5. Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya 'Kaos' tehdidi
    6. Recep Gürkan kimdir? Edirne Belediye..
    7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    8. ASELSAN, Elazığ’da iş dünyası ile..
    9. AB'den en fazla vatandaşlık alan ülke..
    10. Üniversite öğrencileriyle "başkanlık..
    11. YPG'ye NATO TIR'larıyla silah yardımı!
    12. Adnan Selçuk Mızraklı kimdir?..
    13. Peugeot’dan nisankampanyası
    14. Oyak Renault 50’nci yılını kutladı
    15. Vakıf Katılım 110 şubeye koşuyor
    16. Osman Zolan kimdir? Denizli Büyükşehir..
    17. Komandolar Suriye sınırına doğru yola..
    18. YMM odaları Gaziantep’te toplandı
    19. Aileyi parçalama ihalesi Soros’a
    20. "Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi..
    21. Başkan Sunar: “Polis güvendir,..
    22. Karaman’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
    23. Yıllardır Bebek Hasreti Çeken Anne..
    24. Tüketicinin şikayet ettiği 21 firmaya..
    25. Anadolu’da “MasterClass Öğrenci..
    26. Silifke Belediye Meclisi ilk..
    27. (Özel) "Okulda kurt var" ihbarı polisi..
    28. YSK Başkanı Güven açıklama yapmadı
    29. Baş ağrılarından kurtulmanın altın..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu