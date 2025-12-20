  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran saldırısı öncesi medyayı nasıl manipüle ettikleri ortaya çıktı İğrenç işbirliği

Şartları belli oldu! Şirketlere çalışan kişi başı 3 bin 500 TL

Şam'dan Golan'a kadar askerden arındırılmış bölge talep ettiler Siyonist yüzsüzlüğü

Epstein Dosyaları Açıldı! Rezillik dünyaya saçıldı… Clinton ve Michael Jackson detayı ortalığı karıştırdı

CHP'nin vatandaşa hizmeti böyle oluyor! İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarptı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Araç devrinde yeni harç düzenlemesi

Şüphe içinde şüphe! Sır gibi diplomat ölümleri

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

CHP nereye el atsa rezil oluyor! İşte yaşancı Ali Mahir’in ÖLDÜ dediği fil

Yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı! Bu da alkollü kadın terörü
İSLAM Recep ayı namazı nasıl kılınır? 20 rekatlık namazın kılınışı
İSLAM

Recep ayı namazı nasıl kılınır? 20 rekatlık namazın kılınışı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:
Recep ayı namazı nasıl kılınır? 20 rekatlık namazın kılınışı

Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayına özel namazlar araştırılmaya başlandı. Milyonlarca Müslüman, “Recep ayında hangi namazlar kılınır, 20 rekatlık namaz nasıl kılınır?” sorularına cevap arıyor.

Recep ayı, 20 Aralık Cumartesi günü akşam ezanı ile başladı. Üç ayların ilk ayı olan Recep-i Şerif’in gelmesiyle birlikte ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar, bu aya özgü kılınan namazları araştırmaya başladı. Rivayetlerde yer alan 20 rekatlık ilk gece namazı ile ay geneline yayılan 30 rekatlık namazın kılınışı ise merak ediliyor.

 

Recep ayında hangi namazlar kılınır?

Üç ayların faziletinden istifade etmek isteyen Müslümanlar için Recep ayında nafile namazlar önemli bir yer tutar. Günlük farz namazlara ek olarak, Recep ayının ilk gecesinde kılınan 20 rekatlık namaz ve ayın geneline yayılan 30 rekatlık namaz rivayetlerde yer almaktadır. Bu namazlar nafile ibadet kapsamındadır ve ikişer rekat halinde kılınır.

 

Recep ayı ilk gece namazı (20 rekatlık namaz)

Recep ayını karşılayan gece, yani 20 Aralık 2025 Cumartesi’yi 21 Aralık Pazar’a bağlayan gece, 20 rekatlık nafile namaz kılınır. Bu namaz, Recep ayını karşılama ve selamlama niyetiyle eda edilir.

Namaz, iki rekatta bir selam verilerek toplam 20 rekat olacak şekilde kılınır. Akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılınabilir.

 

20 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır?

Namaz ikişer rekat halinde kılınır

Her iki rekatta bir selam verilir

Her rekatta:

1 Fatiha Suresi

1 İhlas Suresi okunur

Toplamda 20 rekat tamamlanır.

 

Recep ayında kılınan 30 rekatlık namaz

Recep ayına özel olarak rivayet edilen bir diğer namaz ise 30 rekatlık namazdır. Selman-ı Farisi’den nakledilen rivayetlere göre bu namaz, ayın geneline yayılarak kılınır.

Bu 30 rekatlık namaz:

Recep ayının başında 10 rekat, ortasında 10 rekat ve sonunda 10 rekat olarak kılınır.

 

30 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır?

Namazlar ikişer rekat halinde kılınır

Her rekatta:

1 Fatiha Suresi

3 İhlas Suresi

3 Kafirun Suresi okunur

Bu namaz, Recep ayının ilk 10 günü, ikinci 10 günü ve son 10 günü içerisinde kılınabilir. İlk üç günde, ayın ortasında ve son günlere bırakılmadan kılınmasının daha uygun olduğu kabul edilmektedir.

 

Recep ayı namazlarının fazileti

Rivayetlere göre, bu 30 rekatlık namazı kılanlar için günahların affedildiği, Recep ayının tamamında oruç tutmuş gibi sevap ihsan edildiği ve bir dahaki seneye kadar melekler gibi namazda sayıldığı ifade edilir. Eğer bu namaz Recep ayının ilk 20 günü içinde kılınamazsa, son 10 gün içerisinde de kılınabilir.

 

Üç ayların başlangıcı ne zaman?
Üç ayların başlangıcı ne zaman?

İSLAM

Üç ayların başlangıcı ne zaman?

Yarın oruç tutulacak mı? Recep ayı oruç tutulacak günler…
Yarın oruç tutulacak mı? Recep ayı oruç tutulacak günler…

İSLAM

Yarın oruç tutulacak mı? Recep ayı oruç tutulacak günler…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23