0553 313 94 23

Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'

Recai Kutan, 27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Savaşlar bu kadar acımasız olmadı. Bu yüzden dünya nüfusunun altıda beşi yoksulluğa mahkum edildi. Savaş, yoksulluk, açlık, sefalet ve ölüm, Batı medeniyetinin ürettiği küresel sorunlardır." dedi.

02 Aralık 2018 Pazar 19:43
Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'

ESAM Genel Başkanı Kutan, 'Savaşlar bu kadar acımasız olmadı. Bu yüzden dünya nüfusunun altıda beşi yoksulluğa mahkum edildi. Savaş, yoksulluk, açlık, sefalet ve ölüm, Batı medeniyetinin ürettiği küresel sorunlardır.' dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, WOW Otel'de düzenlenen "27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi"nin açılışında, kongrenin "Değişim ve Dönüşümleriyle Yeni Dönem ve İslam Birliği" ana temasıyla düzenlendiğini belirtti.

"Birçok İslam ülkesinde zulüm, kan ve gözyaşı var"

İslam aleminin şu anda tarihinin en kritik ve badireli dönemini yaşadığını ifade eden Kutan, "Çünkü birçok İslam ülkesinde zulüm, kan ve gözyaşı var. Bu ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz insanlık dışı vahşet ve katliamlarla karşı karşıyadır. Dünya halkının büyük bir çoğunluğu da sefalet, yoksulluk ve açlık içerisindedir. Peki, bu zulüm, kan ve gözyaşının sorumluları kimlerdir? Şöyle çevremize bir bakalım. Irak'a, Suriye'ye, Filistin'e, Libya'ya, Mısır'a, Afganistan'a, Yemen'e. İslam coğrafyasının büyük bir bölümünde, aynı acı feryatlar, yerinden yurdundan edilmiş aynı mülteci hayatlar. Buna mukabil emperyalist Batı'da ise aynı sömürme arzusu, aynı hırs, aynı aç gözlülük. Eski dönemlerinden tek farkları daha gelişmiş kitle imha silahları ve daha isabetli füzelerle, daha acımasız bombalarla insanlığı vurmaları. Bugün dünya nüfusunun bir değil, birkaç katını besleyebilecek bir üretim potansiyeline sahibiz. Buna rağmen ne yazık ki yeryüzünde milyonlarca insan açlıktan ölmektedir. Eğer insanlar açlıktan ölüyorlarsa bu bir insanlık suçudur. Bu suçun birinci derece sorumlusu elbette dünya ya şekil veren Batılılardır." diye konuştu.

Kutan, son 2-3 asırdır yeryüzünü Batılıların şekillendirdiğini anlatarak, işgaller sırasında da acımasızca katliamlar, işkenceler, soykırımlar yapıldığını hatırlattı.

"Savaşlar bu kadar acımasız olmadı"

Başka hiçbir medeniyet döneminde bu kadar insanın zulümden ve açlıktan ölmediğini savunan Kutan, şöyle devam etti:

"Savaşlar bu kadar acımasız olmadı. Bu yüzden dünya nüfusunun altıda beşi yoksulluğa mahkum edildi. Savaş, yoksulluk, açlık, sefalet ve ölüm, Batı medeniyetinin ürettiği küresel sorunlardır. 2001 yılında, 11 Eylül hadiseleri, dünyayı bir kaosa sürükleyen yeni bir dönemin başlangıcı oldu. ABD Başkanı Bush, 11 Eylül terör olayının Müslümanlar tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, İslam'a ve Müslümanlara karşı bir Haçlı savaşı başlattığını, 'El Kaide = Terör = İslam' olduğunu ilan etti. Hazırladıkları 'Büyük Orta Doğu Projesi'nde bu savaş alanı Fas'tan Endonezya'ya kadar uzanıyordu. Bu savaşın hedefi, bölgede sınırların ve yönetimlerin yeniden belirlenmesi, İslam inanç ve anlayışının değiştirilmesiydi. Bu anlayışın bir sonucu olarak İslam dini değiştirilerek modernize edilecek, İslam inanç ve kuralları Batılılara göre belirlenecekti. Bu maksatla 'Ilımlı İslam' projeleri geliştirildi. Hedef, İslam'ın protestanlaşması, İslami görüşlerin sekülerleşmesiydi. Görülüyor ki Batılı emperyalist ülkelerde 'İslam Düşmanlığı', 'İslamofobi' planlı bir şekilde arttırılmaktadır. İslamofobi, Batı dünyasının bilinçaltında Haçlı seferlerinden kalma İslam korkusunun güncelleştirilmiş bir yansımasıdır. İslamofobi çalışmalarının diğer bir gayesi, Batı'nın İslam coğrafyasında gerçekleştireceği insanlık dışı her türlü eylem ve saldırıyı, sömürüyü, 'terörle mücadele ediyorum' gerekçesiyle meşrulaştırmak gayretidir."


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 19:43
  1. recai kutan
  2. ESAM Genel Başkanı Recai Kutan

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş21 dk önce
    oynana plan bu gün dahada belirginleşmiştir. terörist ısrael yahudilerinin piç abd siorta doğudan defoool her şey rayına girer. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p.çleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • nostaljinostalji37 dk önce
    Çokta umurumuzda değil ,dünya nüfusu zaten çok fazla.Savaşta lazım kıyım da. Müslümanlar İslami terörörgütleri kurup masum insanları sivil halkı çocukları neticede Müslüman olmayanları herkesi öldürdüğünde iyi oluyor da iğne onlara dokununca ne bu cıyaklama? elbette modern ve çağdaş dünya nefisi müdafaa hakkını kullanacak ve kendisinedüşman olanlardan bunların hesabını sorar Müslüman toplumlara karşı yapılanları anormal görmüyorum ve bana göre nefsiii müdafa bunlar. Saldıranlra cihat peşinde koşanlar Müslümanlardır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Futbol: Spor Toto Süper Lig
  1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  2. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı..
  3. Fatih Terim sürpriz yaptı
  4. Dünya 16 Yaş Altı Satranç..
  5. İran Genelkurmay'ından "füze..
  6. CHP asgari ücret kanun teklifini..
  7. CHP'li vekil Fransa'daki eyleme katıldı
  8. Niğde'de dağcılar çığ altında kaldı
  9. Cevad Zarif her şeyi itiraf etti
  10. İskoçya Lig Kupası Celtic'in
  11. Milli boksör Şennur Demir'e coşkulu..
  12. Derbi maçtan notlar
  13. Derbi maçtan notlar
  14. GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcı çığ..
  15. Cezaevinde kilo alan Sebahat Tuncel..
  16. MBS'nin Moritanya ziyareti
  17. Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme
  18. Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan..
  19. Akdeniz Off-Road Kupası
  20. Maçın ardından
Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
Alenen propaganda yapılıyor! Sokaklarda 'Çarpışma' istiyorlar
AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

Günün Karikatürü

2 Aralık 2018
Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum