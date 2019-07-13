Recai Kutan'dan Mehmed Şevket Eygi mesajı

ESAM Genel Başkanı M. Recai Kutan, Mehmed Şevket Eygi ile ilgili, "Eğilip bükülmedi. Güce, menfaate göre kalemini değiştirmedi. Yazdığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı." dedi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı M. Recai Kutan, dün Rahmet-i Rahman’a uğurlanan Millî Gazete yazarımız Mehmed Şevket Eygi ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Merhum Eygi’yi “Örnek bir insan, tavizsiz bir müslüman” olarak nitelendiren Kutan, “Yazıları bundan sonra da gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edecektir.” dedi.

Yazdığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı

Recai Kutan yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Her gün yazılarını büyük bir dikkat ve beğeni ile okuduğum Kadim dostum Mehmet Şevket Eygi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kalemiyle örnek bir insandı. kelamıyla örnek bir insandı. Ama hepsinden önemlisi hayatıyla ve duruşuyla ilkelerinden taviz vermeyen örnek bir müslümandı. Eğilip bükülmedi. Güce, menfaate göre kalemini değiştirmedi. Yazdığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi yazdı. nezaketi ve kişiliği ile milletimizin gönlünde taht kurmuş mümtaz bir şahsiyetti. Her zaman Büyük bir mütefekkir olarak hatırlanacak ve bundan sonra da yazıları gelecek nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle bir kez daha merhuma Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.”