Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rebrov'un görevine son verildi

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah'ta Rebrov ile yollar ayrıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:44
Rebrov'un görevine son verildi

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli Jeddah'ın başına geçen Sergiy Rebrov görevinden alındı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonu şampyion Al Hilal Riyadh'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada bitiren Al Ahli Jeddah Kulübü, Sergiy Rebrov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Al Ahli Jeddah'ta Rebrov yerine geçecek teknik direktör ise henüz açıklanmadı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:44
  1. DÜNYA LİGLERİ Haberleri
  2. DÜNYA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası açıklama!
    1. Trabzonspor'dan olaylı derbi sonrası..
    2. Josef de Souza'dan olaylı derbi..
    3. Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş..
    4. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'Bu..
    5. BJK TV'den flaş iddia:..
    6. Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Tolga..
    7. TFF'den olaylı derbi açıklaması!
    8. Derbinin faturası ağır oldu! 3-0..
    9. Fenerbahçe'nin alacağı ceza Süper..
    10. Doktoru Şenol Güneş'in son durumunu..
    11. Aziz Yıldırım: Kirli bir kumpas!
    12. Bomba kulis: Kılıçdaroğlu'nun adayı..
    13. Şekip Mosturoğlu: Türk futboluna..
    14. Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına..
    15. Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    16. Yoğurt suyunun faydaları
    17. Cilt neden kırışır?
    18. "Üç bakan seçim öncesinde istifa..
    19. Öksüren kişinin sırtına vurmayın
    20. Sudan'da sıcak gelişme! Görevden alındı
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    BAE destekli güçlerin alçaklıkları ortaya çıktı! "Mülteci çocukları her gece..."
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi
    O ülkede saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    ‘CHP’nin anketçisi’ muhalefeti şok etti!
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması
    İhsanoğlu'ndan bomba 'Erdoğan' açıklaması