Rebiül Ahir ayı ne zaman? Rebiül Ahir ayı faziletleri önemi nedir?

Rebiülevvel ayı 27 Eylül'de başladı. 7 Ekim'de Mevlid kandili idrak edildi. Pek çok kişi ise Rebiül Ahir ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Rebiül Ahir ayı ne zaman?

Rebiül Ahir ayı ne zaman?

Rebiül Ahir ayı 27 Ekim Perşembe günü başlayacak. Bu mübarek ay 25 Kasım'da yerini Cemaziyelevvel ayına bırakacak.

Rebiül Ahir ayı faziletleri önemi nedir?

Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulmuş olan hicrî takvimin dördüncü ay'ı. Rebiu's-Sânî olarak da adlandırılmaktadır. Rebî Arapça (bahar) demektir. Ağaçlar çiçek açtığı zamana rebiul-evvel, meyvaların olgunlaştığı zamana da rebiul-ahir denilmekte idi. Ancak, kamerî aylar yılda on küsur gün fark yaptığı ve Nesi' (takvim düzeltilmesi) ayetle yasaklandığı için bu ay, her sene aynı mevsime denk gelmez.

Recep, Şaban veya Muharrem gibi içerisinde dini günler barındırmasa da bu ay bir insanın hasat toplama döneminin sonu veya dinlenme sezonu gibi görülür. Rebiülahir ayının önemi bu ay adeta bir Müslüman’ın seneyi gözden geçirme ya da yılı kontrol etme anlamında değerlendirilebilir.