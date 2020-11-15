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Teknoloji Realme'nin merakla beklenen güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler
Teknoloji

Realme'nin merakla beklenen güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Realme, bir süredir merakla beklenen yeni güncellemesini yayınladı. İşte gelen yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-11-15 00:54:00 -
Realme'nin merakla beklenen güncellemesi yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, bir süredir kullanıcılar tarafından beklenen yeni güncellemesini OTA üzerinden indirime sundu. Yeni güncelleme, parlaklık kilidi özellikleri ve çağrı ayarı arayüzünün düzeni için yeni optimizasyonlar getirdi.

Yeni güncelleme ile birlikte HeyTap özelliği ve 1080p @ 60fps'de çekim yaparken video kayıt arayüzüyle ilgili olan sorunlar giderildi.

Kullanıcılar, birtakım yeni özelliklere de kavuştu. Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı süper güç tasarruf modu ve çoklu kullanıcı özellikleri oldu.

Ayrıca güncelleme, göz yorgunluğunu azaltmak için 'Gün Batımından Gün Doğumu' özelliğini de beraberinde getirdi.

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