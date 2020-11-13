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Teknoloji Realme 7 Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı
Teknoloji

Realme 7 Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli Realme 7, Türkiye'de satışa sunuldu. Peki Realme 7 hangi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıktı? Realme 7'nin satış fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:24:00 -
Realme 7 Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir etkinlikte tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Realme 7'yi Türkiye'de satışa sundu. Peki Realme'nin yeni akıllı telefonu hangi özellikleriyle dikkat çekti? Realme 7'nin satış fiyatı ne kadar? İşte Realme 7'nin özellikleri ve fiyatı...

Realme 7, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekranla geldi. Telefonun ön kısmında 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera; arka kısmında ise 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik kamerası olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun yan kısmında ise parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio G95 işlemcisinden alan Realme 7, kullanıcılara 6 - 8 GB RAM ve 64 - 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 30W Dart şarj destekli telefonda 5000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Şirketin açıklamalarına göre yeni akıllı telefon, 26 dakikada yüzde 50 oranında şarj olabiliyor.

Realme 7'nin fiyatı

Realme 7'nin Türkiye'de satış fiyatı 2,999 TL olarak belirlendi.

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