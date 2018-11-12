THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Real Madrid'in yeni hocası belli oldu

4 maçta 4 galibiyet alan Real Madrid, geçici olarak anlaştığı Teknik Direktör Solari ile yola devam etme kararı aldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:43
Real Madrid'in yeni hocası belli oldu

Julen Lopetegui'nin görevine son verdikten sonra teknik direktörlük görevi için Santiago Solari ile anlaşan Real Madrid, Arjantinli teknik adam için kararını verdi. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, geçici olarak takımın başına getirilen Solari ile devam etme kararı aldı.

2020 yılına kadar 

Solari'nin başlangıcından memnun kalan Real Madrid'in Solari ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Real Madrid, Solari'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta 4 galibiyet aldı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:43
  1. Arjantin
  2. Real Madrid
  3. Santiago Solari

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    1. Freni patlayan kamyon 10 araca çarptı
    2. Trump: Fransa'da birçok başarı elde..
    3. Katliamları seyreden BM'den 'Gazze'..
    4. Terör devleti İsrail, El Aksa..
    5. Emine Şahin'in 'Atatürk ilah değildir'..
    6. Siyatiğe dikkat!
    7. Beyin felci öncesinde vücudumuz bizi..
    8. Aktay: Mükemmel bir plan yapmışlar
    9. “İran konusunda AB’ye güvenimiz tam”
    10. Kafa travmalarında bu belirtileri..
    11. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    12. Yatak böceği ısırıkları için doğal..
    13. Bebeğinizin gözlerinin devamlı..
    14. AB'den Gazze açıklaması: Acilen..
    15. Düğmeye basıldı! 20 ilde 'Pert oto'..
    16. CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye..
    17. Hesaplarına yanlışlıkla 30 bin avro..
    18. Real Madrid'in yeni hocası belli oldu
    19. Milli güreşçi Osman Yıldırım finale..
    20. ABD Kongresine 'Kaşıkçı' çağrısı:..
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    "Atatürk ilah değildir" diyen Emine Şahin tutuklandı
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim