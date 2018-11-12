Real Madrid'in yeni hocası belli oldu

Julen Lopetegui'nin görevine son verdikten sonra teknik direktörlük görevi için Santiago Solari ile anlaşan Real Madrid, Arjantinli teknik adam için kararını verdi. İspanyol AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, geçici olarak takımın başına getirilen Solari ile devam etme kararı aldı.

2020 yılına kadar

Solari'nin başlangıcından memnun kalan Real Madrid'in Solari ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. Real Madrid, Solari'nin göreve gelmesinin ardından çıktığı 4 maçta 4 galibiyet aldı.

(Sporx)