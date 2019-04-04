Real Madrid'e Valencia çelmesi!
Real Madrid, İspanya La Liga’nın 30. hafta karşılaşmasında deplasmanda Valencia'ya 2-1 mağlup olarak Zidane yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.04 Nisan 2019 Perşembe 00:33
Adeta kabus gibi bir sezon geçiren Real Madrid ve geçtiğimiz günlerde takımın başında Zidane’ı getiren Real Madrid, La Liga’nın 30. hafta karşılaşmasında Valencia’ya 2-1 mağlup oldu.
Mestalla Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi Valencia’ya galibiyeti getiren golleri Guades ve Garay kaydetti. Real Madrid’in tek sayısı ise uzatma dakikalarında Benzema’dan geldi.
Valencia bu galibiyetle puanını 46’ya yükseltirken, Real Madrid ise 57 puanda kaldı.
İspanya La Liga’da gelecek hafta Real Madrid, Eibar’ı konuk edecek.
YORUM YAZ