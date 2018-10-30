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Real Madrid'e bir üzücü haber daha!

Real Madrid'in Fransız oyuncusu Varane'ın, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması tahmin ediliyor.

30 Ekim 2018 Salı 20:19
Real Madrid'e bir üzücü haber daha!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Real Madrid'in Barcelona'ya 5-1 yenildiği son lig maçında sakatlanan Fransız oyuncunun kontrolden geçirildiği ve sağ bacağında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncunun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Varane, bu sezon Real Madrid formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:19
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