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Real Madrid'den Zlatan Ibrahimovic bombası!

La Liga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde 37 yaşındaki golcü oyuncu Zlatan İbrahimovic'i kadrosuna katacağı iddia edildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 03:23
Real Madrid'den Zlatan Ibrahimovic bombası!

Geçen sezon PSG'den ABD MLS takımlarından Los Angeles Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in Real Madrid'e transfer olacağı belirtildi.

2020 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Tiempo De Juego adlı yayın organının haberine göre, Real Madrid, ocak ayında 37 yaşındaki Ibrahimovic'i transfer etmek istiyor. İlerlemiş yaşına rağmen gol yollarındaki etkisini sürdüren başarılı oyuncu için Eflatun Beyazlıların ciddi bir teklif yapacağı iddia ediliyor.

La Liga'da kötü günler geçiren ve de gol yollarında eski üretkenliğini kaybeden Real Madrid İsveçli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Los Angeles Galaxy formasıyla mütiş bir performansa imza atan Zlatan Ibrahimovic 2018 yılında çıktığı 26 maçta 22 gol kaydetti. Ibrahimovic ayrıca 2 de asist yaptı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 03:23
  1. Real Madrid
  2. Zlatan Ibrahimovic
  3. Los Angeles Galaxy
  4. ABD MLS

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