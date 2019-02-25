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Real Madrid'den kritik galibiyet!

Real Madrid İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Levante'yi 2-1'lik skorla devirdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 03:06
Real Madrid'den kritik galibiyet!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante'yi penaltılardan attığı gollerle 2-1 yendi.

Maçta 43. dakikadaKarim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarı 60. dakikada Roger Marti, Levante'ye beraberliği getiren golü attı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Karim Benzema'nın yerine oyuna Gareth Bale girdi. Galli futbolcu, 78. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlara göndererek Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi. Levante'den Doukoure'nin Real Madridli futbolcu Casemiro'yu ceza sahasında düşürmesinin ardından maçın hakeminin VAR sistemine bakarak aldığı penaltı kararına, ev sahibi takım tepki gösterdi.

Maçın 85. dakikasında Real Madrid'de Nacho ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Hakem İglesias Villanueva, 89. dakikada da Levante'nin yedek kulübesinde oturan futbolcusu Ruben Rocinha'yı itirazlarını devam ettirmesinden dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek saha dışına attı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sonuç değişmeyince Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 48'e çıkararak lider Barcelona (57) ve ikinci Atletico Madrid'in (50) ardından 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 30 puanla 13'üncülüğe geriledi.

La Liga'nın 26. haftasında 2 Mart'ta oynanacak maçta Real Madrid sahasında lider Barcelona'yı ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 03:06
  1. Real Madrid
  2. İspanya
  3. La Liga
  4. Levante
  5. Karim Benzema

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