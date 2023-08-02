Real Madrid'den Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca
Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol devi Real Madrid, Beşiktaş'ın gelecek vadeden oyuncusu Semih Kılıçsoy'u yakın takibe aldı.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'in radarına girdi.
Real Madrid, Semih'i takip etmeye başladı
İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın 17 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u, İspanya'nın dev kulübü Real Madrid takip etmeye başladı.
Sevilla da ilgilenen kulüpler arasında
Haberde, Semih Kılıçsoy'dan "Süper Lig'in yeni mücevheri" olarak bahsedilirken, genç oyuncuyla Sevilla'nın da ilgilendiği aktarıldı.
A takım için yeterli bulunmuyor
Real Madrid'in yaz transfer döneminde Semih için hamle de bulunabileceği ancak genç oyuncunun henüz A takım seviyesi için yeterli görülmediği belirtildi. Haberde, Real Madrid'in Semih'i transfer etmesi halinde Real Madrid Castilla'da Raul Gonzalez ile birlikte çalışmasını istediğine yer verildi.
A takım seviyesinde Beşiktaş formasıyla 5 resmi maça çıkan 17 yaşındaki forvet, bu maçlarda 1 gol atma başarısı gösterdi.
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Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan İspanyol devi Real Madrid, Beşiktaş'ın gelecek vadeden oyuncusu Semih Kılıçsoy'u yakın takibe aldı.