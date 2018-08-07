THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte detaylar...

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş, İspanyol devi Real Madrid'in 31 yaşındaki İspanyol kalecisi Kiko Casilla için girişimlere başladı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:57
Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte detaylar...

Fabri'nin İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in İspanyol file bekçisi Kiko Casilla için girişimlere başladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında Real Madrid ile 5 yıl için 6 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı.

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen Casilla bu maçlarda 50 gol yedi.

(A Spor)

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:57
  1. Kiko Casilla
  2. Real Madrid
  3. Beşiktaş
  4. transfer dönemi
  5. transfer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den Donald Trump'a bir rest daha: Ticaretin arttırılmasını teşvik ediyoruz
    1. AB'den Donald Trump'a bir rest daha:..
    2. "İP’in tamamen buhar olacağını..
    3. Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi..
    4. Trump'tan skandal İran tweeti! 'Bundan..
    5. Katil İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit
    6. AK Parti'den flaş kongre açıklaması
    7. Dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı
    8. Ünlü Bursa bıçağında ihracat hedefi 2..
    9. Erdoğan 'rezil ettik' demişti harekete..
    10. Mide kanseri belirtileri nelerdir?
    11. Terör devleti İsrail Gazze'ye..
    12. Usta oyuncu Cüneyt Arkın: Telif..
    13. Islak mendilin zararları nelerdir?
    14. Teröristlere pasaport temin eden zanlı..
    15. Zlatan Ibrahimovic çıldırdı! Yine..
    16. Gurbetçi gençler Türkiye'de en çok..
    17. Erdoğan talimat verdi, MHP’liler..
    18. Bu hastalık saç yolduruyor!
    19. Karısı zannedip sokak ortasında darp..
    20. Sosyal medyadan terör propagandası: 7..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler
    Yakında şekilleniyor! Erdoğan'ın A Takımı'nda sürpriz isimler