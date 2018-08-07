Real Madrid'den Beşiktaş'a! İşte detaylar...

Fabri'nin İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in İspanyol file bekçisi Kiko Casilla için girişimlere başladı.

Real Madrid altyapısından yetişen Casilla, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında Real Madrid ile 5 yıl için 6 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı.

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen Casilla bu maçlarda 50 gol yedi.

(A Spor)