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Real Madrid'de Solari dönemi başladı

İspanyol kulübü, geçici teknik direktörlüğe getirildiğinden beri çıktığı 4 maçı da kazanan Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:41
Real Madrid'de Solari dönemi başladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, geçici olarak görev yapan Santiago Solari'yi teknik direktörlüğe getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de kontratının feshedildiği teknik direktör Julen Lopetegui'nin yerine geçici olarak görevlendirilen Santiago Solari ile 2020-21 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İKİ SEZON B TAKIMINI ÇALIŞTIRDI
Aktif kariyerinde 2000'den 2005'e kadar Real Madrid forması giyen 42 yaşındaki Arjantinli teknik adam, Real Madrid A Takımı emanet edilmeden önce iki sezon boyunca B takımını çalıştırdı.

4 MAÇI DA KAZANDI
Lopetegui yönetiminde 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet alabilen Real Madrid, Solari başa geçtiğinden bu yana oynadığı 4 maçı da kazandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:41
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