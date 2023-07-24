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Spor Real Madrid'de Arda Güler'e sürpriz! Herkes beklerken: Hayal kırıklığı...
Spor

Real Madrid'de Arda Güler'e sürpriz! Herkes beklerken: Hayal kırıklığı...

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:50:00 -
Real Madrid'de Arda Güler'e sürpriz! Herkes beklerken: Hayal kırıklığı...

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Real Madrid, Milan'ı 3-2 yendi. Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, kadroda bulunmasına rağmen sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası Şampiyonlar Turu 2023'te Real Madrid, Milan'ı 3-2 yendi. Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, kadroda bulunmasına rağmen sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

ABD'de düzenlenen Şampiyonlar Turu turnuvasında Real Madrid ile Milan, Pasadena kentindeki Rose Bowl Stadı'nda karşılaştı. Milan, Tomori'nin 25 ve Romero'nun 42. dakikada kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Valverde'nin 57 ve 59. dakikadaki golleriyle skoru eşitleyen Real Madrid, 84. dakikada Vinicius'un attığı golle maçı kazandı.

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, kadroda yer almasına rağmen hafif sakatlığı bulunduğu için maçta süre bulamadı.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, İtalya'dan ise Juventus ve Milan kulüpleri katılıyor.
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