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Spor Real Madrid uzatmalarda güldü
Spor

Real Madrid uzatmalarda güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde nefes kesen mücadelenin ardından Real Madrid uzatmalarda bulduğu golle İngiliz devi Chelsea'yi yenerek yarı finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 01:14:00 -
Real Madrid uzatmalarda güldü

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile Chelsea takımları, Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Normail süresi 3-1 Chelsea'nin üstünlüğü ile biten karşılaşma uzatmalara gitti.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Real Madrid uzatmalarda farkı bire indirerek 3-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından yarı finale yükselmeyi başardı.

İngiliz ekibi 15. dakikada Mount, 51'de Rüdiger ve 75. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelenin 80. dakikasında Luka Modric'in mükemmel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrygo topu ağlara gönderdi ve maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmaların 96. dakikasında sahneye Benzema çıktı. Takımının ikinci golünü atan Fransız yıldız Real Madrid'e turu getirdi: 3-2

Sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Real Madrid ilk maçı 3-1 kazandığı için yarı finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Chelsea ise çeyrek finalde Devler Ligi'ne veda etti.

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