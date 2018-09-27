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Real Madrid Sevilla karşısında hüsrana uğradı!

İspanya La Liga'nın 6.haftasında Sevilla Real Madrid'i 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 02:17
Real Madrid Sevilla karşısında hüsrana uğradı!

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 6. haftasında ağır bir yenilgi aldı. Real Madrid çıktığı Sevilla deplasmanından puansız döndü. Barcelona'nın Leganes deplasmanında 3 puan kaybettiği haftada Real Madrid'te eli boş döndü.

Sevilla takımına Real Madrid karşısında galibiyeti getiren goller 17. ve 21. dakikalarda Milan'dan sezon sonuna kadar kiralanan Andre Silva ve 39. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi. Sevilla alınan bu sonuç ile puanını 10'a yükseltirken 4. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 13 puanla 2. sırada kaldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 02:17
  1. Real Madrid
  2. Sevilla
  3. İspanya
  4. La Liga

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