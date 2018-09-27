THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Real Madrid, Sevilla fırtınasına dayanamadı: 3-0

İspanyolların dünya devi Real Madrid, La Liga'da konuk olduğu Sevilla'ya 3-0 mağlup oldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:21
Real Madrid, Sevilla fırtınasına dayanamadı: 3-0

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 3-0 mağlup oldu.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla, Real Madrid'i ağırladı. Endülüs ekibi, Andre Silva (2) ve Wissam Ben Yedder'in golleriyle Real Madrid'i farklı yendi.

Madrid ekibi, Barcelona'nın Leganes'e 2-1 kaybettiği haftada liderlik şansını tepti ve 13 puanla 2. sırada kaldı. Sevilla ise puanını 10'a yükselterek 4. sıraya yükseldi.

ANDRE SILVA ŞOV YAPTI

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. Andre Silva, 17. dakikada Sevilla'yı Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.

Portekizli yıldız, bu golden 4 dakika sonra 21'de yeniden sahneye çıktı. Endülüs ekibi, Andre Silva'nın golüyle Real Madrid karşısında durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının sonucunu belirleyen gol, 39. dakikada geldi. Wissam Ben Yedder, Franco Vazquez'in asistinde skoru 3-0'a taşıdı.

Real Madrid Teknik Direktörü Julen Lopetegui, ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı.

MODRIC'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Luka Modric, 53. dakikada Real Madrid'i umutlandıran golü attı ancak VAR'a başvurulmasının ardından bu gol iptal edildi.

Real Madrid'de Daniel Ceballos, Mariano Diaz ve Lucas Vazquez; ikinci yarıda Nacho Fernandez, Luka Modric ve Karim Benzema'nın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sevilla, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:21
  1. İspanya La Liga
  2. Luka Modric
  3. Real Madrid
  4. Barcelona
  5. La Liga
  6. Ronaldo
  7. Sevilla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de valilik açıkladı! Süre uzatılıyor
    1. Bingöl'de valilik açıkladı! Süre..
    2. Takibe alınan zehir taciri enselendi
    3. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur,..
    4. Barcelona'dan dikkat çeken karar!..
    5. Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren kaza
    6. Rusya'dan dikkat çeken Kuzey Kore..
    7. İki araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı
    8. “Yanlış din algısı zamanla terör..
    9. “Dini istismar eden şahıs, grup ve..
    10. FETÖ'cü Enes Kanter'den yeni ihanet!..
    11. Evgör mobilyadan evleneceklere müjde
    12. Real Madrid, Sevilla fırtınasına..
    13. Yıldız oyuncudan UEFA'ya tepki!..
    14. Otobüslere 'karakutu' takılacak
    15. Galatasaray Kulübünden rakip..
    16. UEFA'ya çağrıda bulunan Ahmet Şık,..
    17. Altının kilogramı 232 bin 400 liraya..
    18. Mardin'de bin kişilik işe 12 bin kişi..
    19. Adıyaman'da otomobil şarampole..
    20. Ayrılmak isteyen kız arkadaşını..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri