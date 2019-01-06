0553 313 94 23

Real Madrid sahasında yenildi

- La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid sahasında Real Sociedad'e 2-0 mağlup oldu

06 Ocak 2019 Pazar 22:33
Real Madrid sahasında yenildi


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, seyircisi önünde Real Sociedad'a 2-0 yenildi.

Santiago Bernabeu Stadı'na oynanan maçın hemen başında penaltı kazanan Real Sociedad, 3. dakikada William Jose'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 61. dakikasında Lucas Vazquez, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı. Avantajını iyi kullanan Real Sociedad 83. dakikada Ruben Pardo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşma Real Sociedad'ın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonuçla ligdeki 6. mağlubiyetini alan ve 30 puanda kalan Real Madrid 5. sıraya geriledi. Real Sociedad ise 22 puana çıktı.

İspanyol basını, hafta içinde oynanan erteleme maçında deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kalan ve bugün de sahasında Real Sociedad'a yenilen Real Madrid'i 31 Ekim'den bu yana çalıştıran Arjantinli Santiago Solari'nin takımdaki geleceğinin tartışılmaya başlandığını iddia etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:33
  1. İspanya'dan futbol
  2. La Liga
  3. Real Madrid
  4. Real Sociedad

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin Twitter
    1. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    2. Çalınan Instagram hesabı nasıl geri..
    3. Mustafa Tuna hangi göreve getirilecek?
    4. "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan..
    5. Benfica geriden gelip kazandı
    6. CHP'li belediyenin 13 aydır maaş..
    7. Karabük'te eğitime kar engeli
    8. Filistin Yönetimi’nden Gazze’nin sınır..
    9. Eljif Elmas için 20 milyon euro teklif..
    10. Real Madrid sahasında yenildi
    11. Konya'da yarın okullar tatil mi?
    12. Bitcoin ve Kripto Paralar 2018’de..
    13. Cumhurbaşkanı Hadi'den Husilere..
    14. Türkiye ziyaretinden sonra dikkat..
    15. 7 Ocak Pazartesi hangi illerde..
    16. Van'dan acı haber! Çok sayıda koyun..
    17. Ankara'da okullar tatil mi son dakika
    18. İstanbul'da yarın okullar tatil mi son..
    19. Galatasaray KAP'a bildirdi! Resmen gitti
    20. Konya'nın bazı ilçelerinde okullar..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!