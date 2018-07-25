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Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi

İspanyolların dünya devi Real Madrid, Müslüman ülkelerdeki forma satışını arttırmak için logosunun üzerinde yer alan haç işaretini formasından çıkardı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:26
Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi

Cristiano Ronaldo'yu İtalyan ekibi Juventus'a satarak önemli ölçüde güç kaybeden İspanyol devi RealMadrid, radikal bir karara imza attı. Dünyanın birçok yerinde forma satışından ciddi gelir elde eden Madrid temsilcisi, yeni sezon alternatif formalarında değişikliğe gitti.

 

HEDEF MÜSLÜMAN ÜLKELERDE DAHA FAZLA SATIŞ YAPMAK

Türkiye, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde çok sayıda forma satan Real Madrid, rakamı arttırmak için logosundan haç işaretini kaldırdı.

Bu hamle, kulübün yeni sezon formalarının sızmasıyla ortaya çıktı.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:26
  1. Türkiye
  2. İtalya
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Mısır
  5. Azerbaycan
  6. Cezayir
  7. Real Madrid
  8. Arabistan
  9. Madrid

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