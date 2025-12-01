  • İSTANBUL
Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı
Spor

Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Real Madrid, liderliği Barcelona'ya kaptırdı

La Liga’nın 14. haftasında Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, üst üste üçüncü kez beraberlik alarak 34 puanla lider Barcelona’nın gerisine düştü.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kaldı.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip 45. dakikada Azzedine Ounahi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızla başlayan Real Madrid, 67. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla La Liga'da üst üste 3. kez berabere kalan Real Madrid, 34 puanla lider olan Barcelona'nın 1 puan gerisinde kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

Girona ise 12 puanla 18. sırada yer aldı.

