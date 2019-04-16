Real Madrid, Leganes'de berabere kaldı La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid-Leganes maçı 1-1 sonuçlandı

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında yapılan Madrid derbisinde, Real Madrid ve Leganes 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 45. dakikada Jonathan Silva'nın attığı golle ev sahibi Leganes'in 1-0'lık üstünlüğünde sona erdi. İkinci yarının 51. dakikasında Karim Benzema ile beraberliği yakalayan Real Madrid, maçın geri kalan dakikalarında oyuncularının tüm çabalarına rağmen galibiyet golünü bulamayıp sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 3. sıradaki Real Madrid'in puanı 61 oldu ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisinde yer aldı. Leganes ise 41 puanla 11. sırada yer aldı.

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