Real Madrid Kral Kupası'nda Leganes'i farklı yendi

MADRİD (AA) - İspanya futbol Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid sahasında Leganes'i 3-0 yendi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos (Dk. 44 penaltı), Lucas Vazquez (Dk. 69) ve Vinicius Junior (Dk. 77) kaydetti.

Real Madrid aldığı farklı galibiyetle 16 Ocak'ta Leganes deplasmanında oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

- Sergio Ramos 100. golünü attı

Diğer yandan Real Madrid'in takım kaptanı Sergio Ramos kariyerindeki 100. golü Leganes'e attı. 32 yaşındaki defans oyuncusu profesyonel futbol kariyerinde şimdiye kadar Real Madrid'de 80, Sevilla'da 3 ve İspanya Milli Takımı forması ile 17 kez rakip takımın ağlarını havalandırdı.

Real Madrid'in hafta başında Manchester City'den transfer ettiği 19 yaşındaki Brahim Diaz da Leganes karşılaşmasının 78. dakikasında Vinicius'un yerine oyuna girdi.

Ligde son iki maçında bir beraberlik bir de yenilgi alan Real Madrid, Kral Kupası'ndaki Leganes maçını 44 bin 231 seyirci önünde oynarken bunun Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maçlarda bu sezonki en düşük sayı olması dikkati çekti.